بدء التحقيق بقضية “العبث برضيع” في السعودية وسجن إحدى المتورطات

قالت صحيفة سعودية محلية، إن النيابة العامة في المملكة، بدأت، اليوم الاثنين، تحقيقاتها في قضية تعنيف الرضيع “عدي الحارثي” والعبث به على يد 3 ممرضات، وأحالت اثنتين منهن إلى دار الفتيات في مكة، وأودعت الثالثة في السجن العام في مدينة الطائف تمهيدًا لاستكمال التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة.

وأفادت صحيفة “سبق” بأن النيابة استدعت، في سياق التحقيق، والد الطفل “خالد الحارثي” لإبلاغه بتسلمها القضية.

وقال خالد الحارثي للصحيفة إنه “لن يتوانى عن أخذ حق طفله بعد الإساءة إليه، وتصويره والتشهير به، في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، مؤكدا أنه سيتبع جميع السبل القانونية لأخذ حق طفله”.

وأثارت واقعة العبث بالطفل عدي غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت في الفيديو ممرضة وهي تعبث بـ عدي في مستشفى الأطفال في الطائف.

وطالب ناشطون آنذاك، بإيقاع أشد العقوبة بالممرضة وبمن شاركها.

وأصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الأربعاء الماضي، قرارًا بسحب الترخيص الصحي من الممرضات الثلاث وفصلهن من عملهن، كما تم حرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر.