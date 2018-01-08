الشرطة السعودية تكشف تفاصيل انتحار طفلة داخل غرفتها

أوردت شرطة الباحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تفاصيل إقدام طفلة تبلغ 11 عامًا على الانتحار، داخل غرفتها بمنزل ذويها في قرية الطويلة.

وقال المتحدث الإعلامي، سعد طراد، إن الشرطة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين من سكان القرية التابعة للباحة، يفيد بعثوره على ابنته (11 عامًا) داخل غرفتها معلقة بواسطة شال بدولاب الملابس الخاص بها.

وأوضح، بحسب صحيفة “المواطن” المحلية، أنه إثر معاينة غرفة الفتاة، لم يتضح وجود أي آثار عبث أو تكسير أو عنف، ما يثبت أن الوفاة حدثت بعد إيذاء الضحية لنفسها، وانتفاء الشبهة الجنائية، لافتًا إلى أن الفتاة فارقت الحياة بربط شال حول رقبتها وطرفه الآخر مربوط بحافة دولاب ملابسها.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشكك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقدام طفلة على قتل نفسها، حيث رأوا أن الحادثة ربما وقعت أثناء لعبها، وقتلت نفسها عن طريق الخطأ.