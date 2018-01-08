التحالف العربي يعترض صاروخًا حوثيًا في سماء مأرب (صور وفيديو)

اعترضت دفاعات التحالف العربي، اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا أطلق من مناطق الحوثيين نحو مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري مقرب من التحالف العربي، إن منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) التابعة للتحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا في سماء مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

وأضاف المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الدفاعات تمكنت من تفجير الصاروخ وتدميره، دون وقوع أضرار.

وتعد مأرب مقرا للجيش اليمني ومنطلقا لعملياته العسكرية، كما يوجد بها معسكرا للتحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية.

وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 130 صاروخا باليستيا على المحافظة منذ دخول قوات التحالف العربي إليها أواخر العام 2015، وتم اعتراض تلك الصواريخ أو سقوطها في أماكن خالية.