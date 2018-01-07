الأمن اللبناني يوقف مغامرات شابة انتحلت صفة أميرة سعودية.. تعرف على قصتها

تمكن السلطات الأمنية المختصة في لبنان، من إيقاف مغامرات شابة لبنانية انتحلت صفة أميرة سعودية ونجحت في سرقة أكثر من عشر سيارات بصفتها تلك عبر اتباع أساليب احتيال وخداع.

وقالت تقارير محلية إن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية تمكن من توقيف المدعوة أمل القنواتي (42 عاماً) قرب محطة الجبلي في بعلبك حيث كانت تنتحل صفة أميرة سعودية هناك.

وأقدمت القنواتي بصفتها المزيفة على سرقة 15 سيارة بطرق احتيالية من مكاتب لتأجير السيارات ومن مواطنين لبنانيين عاديين قبل إلقاء القبض عليها.

وقالت بعض وسائل الإعلام إن الصفة التي انتحلتها القنواتي في تنقلاتها ومغامراتها هي سيدة أعمال وليس أميرة سعودية.

وذكر مدونون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن القنواتي كانت تحتال على شركات تأجير السيارات في بيروت وجبل لبنان لسرقة السيارات منها وبيعها في مدينة بريتال”.

وأحيلت أمل وملف قضيتها إلى التحقيق بأشراف القضاء المختص لمعرفة ما إذا كان لديها شركاء، فيما لم يصدر بيان رسمي بالحادثة.