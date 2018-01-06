6 قرارات بحق أمراء سعوديين في عهد الملك سلمان (فيديوغرافيك)

شهدت السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم، العديد من القرارات غير المسبوقة بحق أمراء:

جلد أمير

ذكرت صحيفة عكاظ في نوفمبر 2016 أن السلطات نفذت حكمًا بجلد أمير، ولم تذكر اسمه.

الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد

صدر أمر ملكي في يوليو الماضي باعتقاله، بعد أن اعتدى على مواطنين.

الأمير تركي بن سعود الكبير

نفذت السلطات القصاص بحقه في أكتوبر الماضي، بعد إدانته بقتل مواطن قبل سنوات.

الأمير مشهور بن طلال

ألقت شرطة الرياض في نوفمبر الماضي القبض عليه، بعد شجار مع مواطنين.

اعتقال أمراء بتهمة الفساد

شنت السلطات حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت العديد من الأمراء؛ لاتهامهم في قضايا فساد.

القبض على 11 أميرًا سعوديًا في قصر الحكم

اعتقل الحرس الملكي 11 أميرًا بعد اعتراضهم على قرار حكومي، وتجمهرهم في قصر الحكم.