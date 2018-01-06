نقل رئيس أركان الجيش اليمني للسعودية إثر إصابته بانفجار لغم أرضي

قال مصدر عسكري حكومي، السبت، إن رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي نُقل إلى مدينة نجران السعودية، بعد إصابته أمس في انفجار لغم أرضي بمحافظة الجوف الحدودية.

وذكر المصدر اليمني، مُفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن اللواء العقيلي نُقل فور الحادث إلى نجران السعودية.

وأوضح أن اللواء أُصيب في يده، وإصابات خفيفة في جسمه جراء الانفجار، كون السيارة التي كان يستقلها مدرعة.

وقال المصدر: “نقلنا اللواء العقيلي إلى نجران لقربها من موقع الانفجار بنصف ساعة، لتلقي العلاج، باعتبار مدينة مأرب (شرق) معقل الجيش اليمني، كانت تبعد علينا بـ 6 ساعات”.

والعقيلي، وهو أرفع مسؤول عسكري يُصاب في الحرب المندلعة بين القوات الحكومية والحوثيين، تعرض لحادث انفجار لغم، أثناء زيارته منطقة المهاشمة في مديرية خب الشعف، التي تشكل مساحتها 85 في المائة من مساحة الجوف.

وخلال الأسبوعين الماضيين، حققت القوات الحكومية مكاسب عسكرية كبيرة في المديرية شملت السيطرة على منطقتي اليتمة والمهاشمة، إضافة إلى أجزاء من وادي خب.