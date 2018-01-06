رئيس أركان الجيش اليمني: جنودنا يبيعون المعلومات والأسلحة للحوثيين

قال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني “طاهر العقيلي” إن معنويات رجاله منعدمة لأنهم يتقاضون رواتبهم متأخرة 9 أشهر، وبعضهم يبيع الأسلحة والمعلومات للحوثيين، أو تنظيم القاعدة.

وأضاف في حوار لمجلة “إيكونوميست” أن هذا الأمر زاد تدفق الأسلحة ما أدى إلى تراجع أسعارها في اليمن بنسبة 20٪ عمّا كانت عليه قبل بدء الحرب في العام 2014.

واعتبر “العقيلي” أن طرد الحوثيين من المرتفعات أمر صعب فما يمتلكونه من ألغام، وقناصة، وصواريخ مضادة للدبابات، يجعل التقدم بطيئًا ومؤلمًا.

ويشكو العقيلي -وفقًا للصحيفة- من أن طلباته للحصول على أسلحة ثقيلة تتناسب مع ما يمتلكه الحوثيون لم يتم الرد عليها.

وتلفت الصحيفة إلى أن جمود جبهات القتال في اليمن ربما يكون سببه أن العديد من اليمنيين يستفيدون منه، مشيرة إلى أن أمراء الحرب والجنود في نقاط التفتيش يسرقون المساعدات الإنسانية.

وتابعت أن مدينة مثل مأرب قد تكون الآن المدينة الأكثر أمانًا في اليمن، حيث البنوك والمدارس تعمل وتُدفع الأجور في الوقت المحدد.

وعلّقت المجلة على ذلك بالمقولة الشهيرة:”مصائب قوم عند قوم فوائد”.