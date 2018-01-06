سعود القحطاني يكشف عن المبلغ الضخم المترتب على الخزينة السعودية بعد صرف بدل غلاء المعيشة

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، فجر السبت، ان الأوامر الملكية الخاصة بصرف بدلات للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة، تكلف الحكومة أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويا.

جاء ذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ،السبت، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية التى بدأت مطلع الشهر الميلادي الجاري.

وكانت السعودية أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية فقد أمر الملك سلمان ” بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.”

كما أمر أيضا “بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولار) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.”

وفي قضي الأمر ذاته “بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 1 / 1 / 2018م.

وبحسب الأوامر، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص،

ومطلع العام الجاري، دخلت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في السعودية بواقع 5 بالمائة، حيز النفاذ.