أوامر ملكية “مفرحة” للسعوديين

صدرت قبل قليل أوامر ملكية سعودية تقضي بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 2018م.

ووجه الملك سلمان بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وقضت الأوامر كذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وتضمنت الأوامر إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.

كما تضمنت إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع بين هذا البدل وبين البلدل الوارد في البند “رابعاً”، إضافة إلى زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة.

وبموجب الأوامر الملكية تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.