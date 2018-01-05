الإطاحة بسعودي انتحل شخصية رجل أمن بهدف السرقة (صور)

تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، من التوصل لهوية شخص ظهر في مجموعة من الصور، منتحلًا صفة رجل أمن؛ بهدف الاحتيال على عاملي وموظفي محلات تجارية ومستوصفات بالخرج؛ لسرقة أموالهم.

وفي التفاصيل، فإن الجهات الأمنية تحرت عن الصور، وعن مقطع صوتي تم تداوله، حتى نجحت في التوصل إلى هوية المتهم، حيث تبين أنه مواطن خمسيني، فألقت القبض عليه، وكشفت التحقيقات ارتباطه بثلاث سرقات مشابهة؛ فتم إيقافه وتحويله إلى النيابة العامة.

يذكر أن صورًا مرفقة بمقطع صوتي، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل عدة أيام، تظهر شخصًا ينتحل شخصية رجل أمن، ويخدع عاملين وموظفين بمحال تجارية ومستوصفات بمحافظة الخرج، ويستولي منهم على مبالغ مالية، وفق مواقع محلية.