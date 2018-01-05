تحرير 3 شقيقات يمنيات في السعودية بعد اختطافهن من مجهولين

نجحت الجهات الأمنية في محافظة جدة السعودية، أمس الخميس، بتحرير 3 نساء تم اختطافهن من قبل مجهولين، واحتجازهن داخل استراحة في حي الخمرة.

وبحسب صحف محلية “طلب المختطفون من ذوي النساء الثلاث، مبلغ 30 ألف ريال (ما يعادل 8000 دولار) مقابل تحريرهن محذرين من الاتصال بالأمن، إلا أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن اختطاف 3 نساء شقيقات من قبل شقيقهن، والذي يقطن في الطائف، حيث أبلغ أنه تلقى اتصالًا من الجناة يطلبون فيه مبلغ 30 ألف ريال مقابل إطلاق سراحهن، وطلبوا مقابلتهم على خط الساحل بجوار محطة بن سريان”.

وفور البلاغ، “توجهت دورية سرية لجمع معلومات عن الرهائن ومكان احتجازهن حيث تم تحديد موقعهن داخل استراحة بالخمرة، وبمداهمتها تم العثور على النساء المختطفات، وضبط 6 من مجهولي الهوية دخلوا جميعًا البلاد عن طريق التهريب”، وفق صحيفة “المدينة” المحلية.

وبحسب المصدر “تبين أن النساء الثلاث من الجنسية اليمنية وهن أخوات المبلغ، والمضبوطون هم 5 رجال يمنيين وإثيوبي واحد، حيث تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.