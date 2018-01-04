وزير الصحة السعودي يفصل 3 ممرضات تورطن في “العبث برضيع الطائف”

أعلن وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، عن سحب الترخيص الصحي، وفصل 3 ممرضات تورطن في مقطع فيديو “العبث برضيع في الطائف”، كما تم حرمانهن من ممارسة مهنة التمريض في أي قطاع صحي آخر.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، جاء قرار الوزير بعد أن أعلنت دائرة صحة الطائف، يوم الثلاثاء، كف يد الممرضات عن العمل، إثر تداول مقطع الفيديو الذي تظهر فيه ممرضات يعبثن بطفل رضيع، الأمر الذي أثارغضبًا ومطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحقهن.

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي لدائرة صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن الدائرة تحققت من مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت أنه تم تصويره داخل مستشفى الأطفال.

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يذكر أن واقعة عبث الممرضات بالطفل أدت أيضًا إلى تصاعد ردود الفعل حول حادثة أخرى باتت معروفة باسم “حرق طفل لقيط”، وقعت قبل شهرين في محافظة بيشة، وفيها قامت ممرضة مقيمة تعمل في مستشفى الملك عبدالله بإحراق الطفل أثناء الاستحمام بالماء الحار.

وكشف متحدث باسم دائرة الصحة في بيشة، علي آل بخيتان، أمس الأربعاء أيضًا، أنه “تم إحالة قضية الطفل اللقيط إلى لجنة المخالفات بناء على توجيه من مدير الشؤون الصحية علي آل كاسي، وتم التحقيق مع الممرضتين العاملتين في القسم، والممرضة رئيسة الوردية، وتم إعداد قرار عقوبات بناء على نتائج التحقيق، ورفع القرار إلى الوزارة لاعتماده”.