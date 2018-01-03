الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بسلامة رئيس الأركان

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بسلامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له.

وكان رئيس الأركان الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر قد نجا من حادث طائرة كانت تقله مع وفد يرافقه في بنغلاديش في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وعبَّر أمير الكويت عن “شكره وامتنانه للملك سلمان بن عبد العزيز على مشاعره الصادقة، داعيًا الله ألا يريه أي مكروه”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.