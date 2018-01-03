العاهل السعودي يبحث علاقات التعاون مع رئيس البرلمان المصري (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة، في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) علي عبد العال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه جرى خلال اللقاء، “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون البرلماني بين المملكة ومصر”.

وبحسب الوكالة “حضر اللقاء، من الجانب السعودي رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني”.

كما حضر من الجانب المصري، الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين عبدالرحيم، ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات النائب محمد زكي صادق، ورئيس لجنة الشؤون العربية النائب سعد سليم الجمال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء سعيد إبراهيم، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، وعدد من النواب.

ووصل عبدالعال الرياض أمس في زيارة رسمية للمملكة لم يعلن عن مدتها، وذلك تلبية لدعوة من نظيره السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ.