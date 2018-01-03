تقرير: ارتفاع دخل الفرد في السعودية لأول مرة منذ 5 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي أن دخل الفرد في المملكة العربية السعودية ارتفع بنحو 3% عام 2017؛ ليسجل أول تحسن له منذ خمس سنوات.

وبلغ دخل الفرد، في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 20968 دولارًا عام 2017 مرتفعًا من 20318 دولارًا عام 2016، رغم الزيادة السكانية التي بلغت حوالي 900 ألف نسمة؛ بحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار السعودية.

وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن دخل الفرد الذي يحتسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان سجل أول زيادة له منذ عام 2012، عندما وصل إلى واحد من أعلى مستوياته وهو 25471 دولارًا، نتيجة الزيادة الحادة في أسعار النفط، التي بلغ متوسطها 106 دولارات للبرميل.

وبيّن التقرير أن عدد سكان المملكة ارتفع من نحو 31.7 مليون نسمة بنهاية عام 2016 إلى حوالي 32.6 مليون نسمة نهاية عام 2017، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا اسميًا بلغ 6% للمرة الأولى في ثلاث سنوات، إذ سجل انكماشًا خلال عامي 2015 و 2016 في حين قفز بنسبة 9.6% عام 2012.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر الخام السعودي ارتفع عشرة دولارات عام 2017 ليصل إلى 51 دولارًا للبرميل من 41 دولارًا للبرميل عام 2016 ، في حين انخفض معدل الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا من 10.4 مليون برميل يوميًا.

وبلغ حجم الناتج الإجمالي الاسمي، الذي يشكل حوالي ربع الاقتصاد العربي نحو 2464 مليار ريال (ما يوازي 657 مليار دولار) عام 2017 ، مقابل 2419 مليار ريال (ما يوازي 645 مليار دولار) عام 2016.

ووصل الناتج إلى واحد من أعلى مستوياته، وهو 2760 مليار ريال (ما يوازي 736 مليار دولار) عام 2012.

ومن المتوقع أن يواصل الدخل الفردي تحسنه العام الجاري نتيجة التوقعات بارتفاع أسعار النفط، وإقرار السعودية أكبر ميزانية في تاريخها لعام 2018، إذ قدرت النفقات بـ978 مليار ريال (ما يوازي 260.8 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات عند 783 مليار ريال (ما يوازي 208.8 مليار دولار) وبعجز بلغ 195 مليار ريال.