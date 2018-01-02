قتيل بسقوط شظايا مقذوفات حوثية على السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة “جازان” السعودية المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، وفاة باكستاني مقيم في المملكة، إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏”الحُرّث”.

وأضاف المقدم القحطاني أن فرق الدفاع المدني، تلقت ‏مساء اليوم ‏الثلاثاء بلاغًا عن سقوط شظايا المقذوفات العسكرية ، التي نجم عنها وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية بالإضافة لتضرر ‏3 منازل ومركبة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “قوات الأمن المعنية باشرت بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات”.