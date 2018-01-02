السعودية تكرّم راعيًا سودانيًا أنقذ طيارًا سقطت طائرته العسكرية في اليمن (فيديو وصور)

كرّمت السعودية اليوم الثلاثاء، راعي إبل سوداني الجنسية، يعمل في منطقة نجران جنوب المملكة، بعد أن أنقذ حياة طيار أردني سقطت طائرته في منطقة صحراوية بعد تنفيذها مهمة قتالية في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية بقيادة السعودية.

وحضر الراعي السوداني “عبدالرحمن الأمين” إلى مقر إمارة نجران لتسلّم تكريم مقدَّم من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، دون أن يتم الإعلان عن ماهيته.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، سلّم في مكتبه بديوان الإمارة، التكريم للمقيم السوداني عبدالرحمن الأمين محمد “نظير ما قدَّمه من عمل إنساني بإنقاذ حياة شخص آخر في منطقة نجران”.

وكان المقيم السوداني قد عثر على الطيار الأردني “عدنان نعيم نباص” في 24 فبراير/شباط الماضي بعد أن سقطت طائرته وهي من طراز “إف 16” قرب محافظة “خباش” في منطقة نجران نتيجة إصابتها بخلل فني.

وهبط الطيار الأردني بمظلته في منطقة صحراوية تسمّى “عروق سنان” شمال محافظة خباش في نجران، قبل أن يعثر عليه المقيم السوداني، وينقله إلى خيمته في الصحراء، لحين حضور الجهات الأمنية التي تولّت أمر الطيار ليصل إلى الأردن في اليوم التالي للحادثة.

وتقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا في اليمن منذ مارس/آذار 2015، يستهدف إعادة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي من ميليشيات جماعة الحوثيين التي احتلت مناطق واسعة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء.