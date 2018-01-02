بالصور.. الملك سلمان يستقبل عائلة الشيخ الجيراني

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني، القاضي الذي اختطف منذ عام في محافظة القطيف، وتم العثور على جثته قبل أسبوع بعد “قتله من قبل عناصر إرهابية”.

جاء ذلك خلال استقباله لذوي الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وعبر ذوو الجيراني عن شكرهم للملك سلمان، على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم.

واختطف الجيراني من أمام منزله في جزيرة تاروت، التابعة لمحافظة القطيف في الـ 13 من ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في الـ 25 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن العثور على جثة الجيراني في منطقة مزارع مهجورة شرق المملكة، ومقتل مطلوب أمني متهم باختطافه وشرطي في تبادل لإطلاق النار.