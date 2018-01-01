عضو بالبرلمان العربي يكشف تفاصيل الاجتماع مع قيادة قوات التحالف بشأن اليمن (فيديو)

قال عضو مجلس الشورى السعودي وعضو البرلمان العربي، عبدالله عبد الكريم السعدون، إن الاجتماع الذي جمع الأربعاء الماضي، في القاهرة، كلًا من البرلمان العربي وقيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، كان الهدف منه، هو أن يوضح سفير السعودية لدى اليمن، المراحل التي مرت بها الأزمة اليمنية، منذ بدء التدخل الإيراني في العام 1982، والـمعارك الست التي خاضتها الحكومة اليمنية، ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران.

وأضاف السعدون، وهو لواء طيار، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن السفير السعودي لدى اليمن، أوضح أيضًا، خلال الاجتماع، مراحل الحوار التي مرت بها أزمة اليمن، والذي شاركت فيه السعودية بدعم مادي كبير، وهو ما لم يعجب الحوثيين؛ فاتجهوا إلى العنف واحتلال صنعاء، ثم الزحف إلى عدن، فتم إجلاء الرئيس الشرعي إلى السعودية، ودعم السلطة في الداخل.”

وتابع السعدون، بأن الأزمة اليمنية على وشك الانتهاء في 2018، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح؛ وهو ما أظهر دموية الحوثيين، وعدم إيمانهم بالحوار، وشريعتهم هي القوة والعنف فقط؛ ما دفع الشعب اليمني للالتفاف حول الحكومة، وانعكس ذلك بالانتصارات المتتالية على أرض الواقع، سواء في الشمال أو الجنوب.

وأشار السعدون أيضًا، إلى أن إيران ليست لديها الآن خيارات، خاصة في ظل التحديات الداخلية التي تمر بها، حيث تجاهلت الشعب الإيراني، واتجهت إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، وهو ما وضعها، على حد قوله، في أزمات شديدة.