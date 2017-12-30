بالفيديو.. أول لقاء بين محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبدالله بعد إطلاق سراحه

استقبل الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى حفل سباق نادي الفروسية الكبير في الجنادرية.

وكان من بين المستقبلين، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

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ومن المقرر أن يسلم الأمير محمد بن سلمان كأسي ولي العهد لجياد الإتاج والمستورد، والتي سيتسابق المتنافسون عليها في الشوطين التاسع والعاشر لمسافة 2400 متر.