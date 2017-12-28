الشرطة السعودية تلقي القبض على سامي الزهراني بعد تحرشه بخادمة علنًا

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، القبض على الشاب سامي الزهراني الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بخادمة.

وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، وجه بالقبض على الشاب، الذي أثار غضبًا كبيرًا في المملكة واتهمه سعوديون بنشر الفاحشة والرذيلة.

وبحسب صحيفة “سبق”، توصلت الشرطة إلى الشاب رغم شح المعلومات بشأنه، لافتة إلى أنه مواطن في العقد الثاني من العمر.

وتم إيقاف الزهراني بمركز الشرطة المختص، تمهيدًا لإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سامي الزهراني وهو يتحرش بخادمة منزلية علنًا، كما تم نشر عدة مقاطع فيديو له يتلفظ بها بألفاظ نابية ويحرض على الفاحشة والرذيلة، إذ طالب عدد كبير من الناشطين بالقبض عليه ومعاقبته.

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