يلدرم: محمد بن سلمان سيزور تركيا قريبًا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، الأربعاء، إن ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان سيزور تركيا قريبًا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها يلدرم من العاصمة السعودية الرياض، التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأكد أن زيارته “كانت مثمرة للغاية رغم أنها كانت قصيرة”.

وأضاف أن “تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل”.

والتقى يلدرم خلال زيارته الأمير محمد بن سلمان. واستمر اللقاء الذي جرى في دار الضيافة الملكي في العاصمة الرياض، ساعة ونصف الساعة.

ووصل يلدرم، في وقت سابق الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية.

ويرافق يلدرم في زيارته، نائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدة صاري أر أوغلو، ووزير الصحة أحمد دميرجان، ونائبا رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، وأوزنور جاليق.