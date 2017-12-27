التحالف العربي يعلن تطهير “شبوة” اليمنية وإخضاعها للشرعية

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، إنه تم “تطهير محافظة شبوة وأصبحت تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وإن الجيش الوطني اليمني يتقدم بقوة في محافظة البيضاء”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أنه تم استهداف موقع لتخزين الألغام على بعد 4 كم من حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن، واستهداف مخزن يحتوي على صواريخ “أرض – أرض” وصواريخ باليستية في صعدة.

وأكمل قائلًا: “طائرات الأباتشي قامت بعمليات تدمير لسيارات عسكرية تتبع لميليشيات الحوثي، كما تم استهداف ثكنة حوثية على مقربة من حدود المملكة، إلى جانب ضبط بعض الأسلحة التي حصل عليها الحوثيون من إيران”، مؤكدًا أن “ميليشيات الحوثي الإيرانية تكبدت خسائر بشرية كبيرة”.

وشدد المالكي على “استمرار عمليات تهريب الأسلحة عبر المنافذ البحرية اليمنية”، مضيفًا: “الحوثيون أطلقوا 85 صاروخًا باليستيًا على الأراضي السعودية، ونقوم بالعمل على سد الثغرات؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي”.

واستطرد قائلًا: “لدينا علم بتحركات المطلوبين في اليمن وأنزلنا 8 ملايين منشور بمحافظات يمنية تسمح لمن يحملها بالانتقال لمناطق آمنة، ووضعنا آلية جديدة للتفتيش والتحقق من تهريب الأسلحة، وهناك مسؤولية على الدول التي تغض الطرف عن تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية”.

وأشار إلى أنه “تم منح 10 تصاريح لنقل المساعدات إلى الداخل اليمني عبر المنافذ البرية، وأن 5 سفن توجهت إلى ميناء الحديدة تحمل الوقود هذا الأسبوع، وجرى إسقاط مواد غذائية للمناطق المحاصرة في الداخل اليمني”.

وأكمل المالكي حديثه قائلًا: “سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وسنتخذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم”.

وأعرب المتحدث باسم التحالف العربي عن ترحيب قيادة التحالف بإدانة مجلس الأمن لإطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة.