بعد مجاهرته بالرذيلة.. النائب العام بالسعودية يأمر بالقبض على سامي الزهراني

أمر النائب العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شاب يدعى “سامي الزهراني” بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتحرش بخادمة منزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي القبض على الزهراني، بسبب مقاطع فيديو له تحرض على الرذيلة، بحسب قولهم.

وانتشرت أنباء عن نشر الزهراني، الذي قال متابعون أنه يعيش خارج المملكة، لمقطع فيديو وهو يتحرش بخادمة منزلية في مواقع التواصل، دون أن يتم تحديد مقطع الفيديو، لكن مقطعا كان قد انتشر قبل عام يظهر الزهراني وهو يتحرش بخادمة أمام الكاميرا، إلا أن الأخيرة نهرته.

وتناقل سعوديون عبر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني في موقع التواصل “تويتر”، عدة مقاطع فيديو للشاب سامي يحرض بها على الفاحشة، مبينين أن هذه ليست المرة الأولى له.

ورغم مطالب بالقبض عليه، إلا أن ناشطين رأوا أن الزهراني “مريض نفسيا” وبحاجة للإرشاد والعلاج والتعامل معه كمريض وليس معاقبته كمجرم.

وأيدت “راما”: ” مريض نفسي مب طبيعي اصلا عنده فصام بالشخصية الله يشفيه يارب غريبه وين اهله عنه يمسكونه لأنه اوڤررر صراحة”.

#نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني مريض نفسي مب طبيعي اصلا عنده فصام بالشخصية الله يشفيه يارب غريبه وين اهله عنه يمسكونه لانه اوڤررر صراحه — راما. (@raav77__) December 27, 2017

وعلق مغرد يدعى “دايل”: “أنا أطالب أنه يروح مصحه نفسيه لأنه واضح من مقاطعه أنه مريض نفسي و يعاني من حالته النفسية”.

وأكد آخر تحت اسم “ضمير ساخر”: ” حكم تخصصي النفسي أؤكد للجميع أن الرجل يعاني من اعتلالات نفسية، أما تشخيص السبب المباشر وغير المباشر فيحتاج جلسة أو أكثر مع أخصائي نفسي. والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا،،”.

✍????بحكم تخصصي النفسي أؤكد للجميع أن الرجل يعاني من اعتلالات نفسية، أما تشخيص السبب المباشر وغير المباشر فيحتاج جلسة أو أكثر مع أخصائي نفسي.

والحمدلله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا،،#نطالب_بالقبض_علي_سامي_الزهراني — ضمير ساخر (@5xk5) December 27, 2017

لكن فريقا آخر انتقد من يعتبرونه مريضا نفسيا، لافتين إلى أن مثل هذه الادعاءات كانت سببا بظهور أشخاص كسامي الزهراني، وعلق “الفيروزي”: “كل مره يفلت من العقاب بحجة انه مريض نفسي اذا مريض خلوه بالمصحه النفسيه يتعالج مو كل مره يطلع وينشر مخنثته بالتواصل الاجتماعي والغلط الاكبر مو عليه ع الناس المتخلفه اللي تتابعه”.

وأيد “محمد”: “هناك جهات تسعى وتقاتل لتوصيل رسائل للمجتمع إن الخُنث والشذوذ مرض نفسي و أنه يجب علينا كمجتمع حضاري رحمتهم والتعاطف معهم وأن نُقيم للمُخنثين جهات ترعاهم وتطالب بحقوقهم!! طيب والدين وين راح ؟؟؟؟؟؟ الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم”.