“نيويورك تايمز”: إصلاحات محمد بن سلمان ستغير حياة المرأة السعودية جذريًا

اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستحدث تغييرًا جذريًا في حياة المرأة المواطنة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير مطول نشرته يوم السبت، إلى القرارات العديدة التي اتخذتها السعودية أخيرًا، وخاصة السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارًا من العام المقبل، وتبوؤ مناصب رفيعة، ودخول الاستادات الرياضية، إضافة إلى أمور أخرى تخص النساء في المملكة، بما فيها احتمال عملهن كشرطيات مرور في المملكة.

ولفتت الصحيفة إلى قرارات أخرى تم اتخاذها في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بما في ذلك تعيين نساء في مجلس الشورى والسماح لهن بالعمل في “كاونترات” المبيعات في المحلات التجارية، مشيرة إلى تسارع التغيير للمرأة ضمن إصلاحات الأمير محمد.

وقالت”إن سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها ولي العهد السعودي ستؤدي إلى إحداث تغيير جذري في حياة النساء السعوديات.. لكن هذا التأثير سيعتمد بطبيعة الحال على عدة عوامل أهمها مكان إقامتهن وأعمارهن واستعداد ذويهن للتخلي عن هيمنتهم عليهن.”

ورأت الصحيفة أن التغيير بدأ بالفعل، مشيرة إلى أن نحو ثلثي السكان السعوديين البالغ عددهم حوالي 22 مليون نسمة هم تحت سن 30 عاماً، وأنهم -بعكس الجيل القديم- يعتبرون أكثر انفتاحًا على العالم إذ إن مئات الآلاف منهم درسوا في الولايات المتحدة ودول أخرى، في حين أدى انتشار محطات التلفزيون بالأقمار الصناعية، وشبكات التواصل الاجتماعي إلى انفتاح معظم الشباب السعودي على المجتمعات الأخرى.

وأضافت الصحيفة “في العقود الماضية قامت الحكومة بإنشاء الكثير من الجامعات للنساء وتسارع التسجيل بشكل كبير… لكن التغيير بالنسبة للنساء بدأ يتسارع كثيرًا ضمن إصلاحات محمد بن سلمان الذي برز كواحد من أكثر القادة السعوديين ديناميكية.”

ولفتت الصحيفة إلى أن إصلاحات ولي العهد لاقت استحسانًا لدى الشباب السعودي، مشيرة إلى أنهم يصفون الأمير محمد بأنه “بطل وشجاع.”

وأشارت إلى قرار ولي العهد السعودي العام الماضي، بتحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال إلغاء السلطة الممنوحة لها لمطاردة وإلقاء القبض على الأشخاص.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن ناشطات سعوديات أكدن أن خطوتهن التالية هي الضغط لإلغاء قانون ولاية الرجل على المرأة، الذي يعني أن المرأة تحتاج إلى موافقة ولي أمرها، مثل والدها أو زوجها، للسفر أو استخراج جواز سفر أو العمل في بعض الوظائف.