بسبب الغضب الشعبي.. “mbc” تقرر إيقاف علا الفارس مجددًا

أصدرت إدارة مجموعة “mbc”، قرارًا جديدًا، بإيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل؛ إثر قرار سابق بإيقافها.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر داخل المجموعة الإعلامية، أن قرار الإيقاف، “جاء تحت وطأة الغضب الشعبي، الذي رافق عودة الفارس إلى الشاشة، وأن رصدًا لردود فعل المشاهدين، أكّد أنّ استمرار المذيعة الأردنية يضرّ بالمجموعة، فضلًا عن أنه يتنافى مع السياسة الإعلامية للمجموعة”.

وكانت مواقف الفارس، التي تبنتها عبر حسابها الشخصي في ” تويتر”، قد اعتبرت مناهضة لسياسة الرياض؛ مما تسبب في غضب عارم بالشارع السعودي، زاده عدم تقديم الفارس اعتذارًا عن مواقفها السابقة.

وشهد وسم مناهض لعودة الفارس إلى المجموعة، تفاعلًا واسعًا من قبل السعوديين

وكانت مجموعة “”mbc” قررت، في وقتٍ سابق، إيقاف “الفارس”؛ على خلفية تغريدة مسيئة للعرب (شعوبًا وأنظمة)، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكتبت الفارس في تغريدتها آنذاك: “ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا، تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدًا هلا بالخميس”.

واعتبر بعض المغردين أنَّ عودة المذيعة، “تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة للشعوب العربية، كونها تمثل تجاوزًا، كان من المفترض أن تحاسب عليها”.