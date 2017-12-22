جداول “حساب المواطن” تجيب على تساؤلات السعوديين عن آلية احتساب الدعم.. تعرف عليها

جداول توضيحية عن مقدار الدعم الذي حصل عليه ملايين السعوديين يوم الخميس من برنامج “حساب المواطن” الحكومي، كشفت الآلية التي يتم فيها احتساب المبالغ النقدية المخصصة لكل فرد من مستحقي الدعم.

وتوضح الجداول مقدار الدعم الذي يستحقه كل فرد أو عائلة، والحد الأدنى لمقدار الدعم، والحد الأدنى أو ما يعرف بحد التناقص للدخل الشهري، الذي يبدأ عنده تخفيض مبلغ الدعم الكامل، إضافة إلى الحد الأعلى أو ما يعرف بالحد المانع للدخل الشهري، الذي يبدأ عنده حرمان الشخص من الدعم نهائيًا.

وأعدت بعض وسائل الإعلام المحلية تلك الجداول التوضيحية مستفيدةً من ميزة الحاسبة التقديرية التي توفرها منصة البرنامج الإلكتروني، لا سيما مع فشل كثير من السعوديين في الدخول إلى تلك المنصة، بسبب الضغط الكبير الذي تعرضت له من مستخدمي الإنترنت في المملكة، عند محاولتهم الدخول إلى الموقع في وقت واحد.

ورغم ما توضحه تلك الجداول من تفاصيل دقيقة، تبقى المعادلة التي اعتمدها القائمون على البرنامج في تحديد قيمة الدعم غير معروفة رسميًا، كي يعرف أي سعودي مقدار الدعم الذي سيحصل عليه، دون أن يعرف الآلية التي تم احتسابه فيها، التي تتعلق بثلاث متغيرات هي: مقدار الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والفئة العمرية.

وكان البرنامج قد أودع خلال الساعات الأولى من يوم الخميس، الدفعة الأولى للمستحقين عن شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري وعددهم 10.6 مليون مستفيد، إذ تلقوا رسائل على هواتفهم النقالة تفيد بإيداع مبالغ في حساباتهم البنكية من برنامج “حساب المواطن”.

وتراوحت مبالغ الدعم للمستحقين من 300 ريال وأكثر، وبلغ متوسط دعم الأسر بشكل عام 835 ريال، في حين حصلت نحو 700 ألف أسرة على دعم يفوق ألف ريال، وتم صرف الدعم الكامل لنصف المستحقين.