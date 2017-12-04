“الإنتربول السعودي” يسترد مطلوبًا يمنيًا متهمًا بالتزوير

نجح الإنتربول السعودي، في استرداد وافد يحمل الجنسية اليمنية، متهمًا بقضية تزوير، كان قد هرب خارج السعودية، عقب اكتشاف الجهات المختصة جريمته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الإنتربول، لاحق المتهم اليمني بالخارج، حتى تم القبض عليه، وإعادته للمملكة، وجرى تسليمه الجمعة الماضية، للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن المتهم المقبوض عليه، تم اتهامه بـ”تزوير محرر رسمي، استخدمه بالاشتراك مع شخص آخر، قبل أن يهرب إلى الخارج”.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وما إذا كان قد ألقي القبض على الشخص الآخر، كما لم توضح طبيعة المستندات المزورة، وكيف تمت العملية.