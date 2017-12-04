السعودية تعتقل منظمي عرض أزياء الرياض

اعتقلت الشرطة السعودية، الإثنين، منظمي عرض أزياء نسائي أمام جمهور مختلط من الجنسين، بعد أن أثار جدلًا واسعًا وأوحى بأن الانفتاح الذي تشهده المملكة حاليًا بلا ضوابط.

وقالت شرطة منطقة الرياض، في بيان صدر عنها الإثنين، إنه: “ثبتت مخالفة الجهة المنظّمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن، وعدم حصولها على التصاريح اللازمة، وقد تم إحضار القائمين على الحفل وإحالتهم رفق الأوراق، إلى فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

وجاء إلقاء القبض على منظمي عرض الأزياء، بعد ساعات فقط من صدور أمر ملكي قضى بإعفاء المستشار في وزارة التجارة والاستثمار، الدكتور غسان السليمان من منصبه بسبب إشرافه على افتتاح حفل الشركة المنظمة لعرض الأزياء.

وأثار عرض الأزياء، الذي أقيم الأسبوع الماضي خلال افتتاح أكاديمية خاصة للتجميل في مدينة الرياض، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو للعرض تظهر فيها العارضات بلباس عصري، دون حجاب يستعرضن أمام جمهور مختلط من الجنسين في مشهد نادر بالمملكة.

ورغم الانفتاح الذي شهدته السعودية خلال العامين الماضيين، إلا أن القائمين عليه تدرجوا فيه، وجرى إصدار قوانين وفتح نقاشات واسعة حول كل خطوة يتم اتخاذها قبل تطبيقها في البلاد، التي ظلت لعقود خاضعة لتفسير محافظ للشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة.