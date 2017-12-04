السعودية تستعد لإطلاق رحلات تجريبية لقطار الحرمين

تعتزم المملكة العربية السعودية إطلاق رحلات تجريبية لقطار الحرمين؛ لتصل إلى رحلتين في الأسبوع لنقل المسافرين ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات التجريبية أواخر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أو مطلع كانون الثاني/ ينايرالمقبل، باستخدام 14 عربة من أصل 35 عربة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الاثنين، أن القطار “سيقطع المسافة بين مكة والمدينة بساعتين و20 دقيقة، تتضمن الوقوف في محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في رابغ، وبسرعة تتراوح ما بين 140 إلى 350 كلم في الساعة”.

واستكملت السلطات السعودية العمل بمحطتي المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وزودتهما ببنية تحتية تتضمن تركيب أجهزة بيع التذاكر الآلية.

ويهدف مشروع قطار الحرمين إلى ربط مكة والمدينة مرورًا بجدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتسعى السلطات السعودية لأن يكون للمشروع دور حيوي في عمليات نقل الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة، والتخفيف من الاختناقات المرورية.