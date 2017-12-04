بلقيس فتحي أول فنانة تظهر في لقاء بالتلفزيون السعودي منذ 47 عامًا

أصبحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أول فنانة تظهر على شاشة التلفزيون السعودي للمرة الأولى منذ 47 عامًا، متحدثة في لقاء وحوار تلفزيوني.

وكانت آخر فنانة ظهرت على شاشة القناة السعودية الفنانة اللبنانية الراحلة “صباح” في عام 1970، ولم تتم استضافة أي فنانة أخرى منذ ذلك الحين.

وحلت بلقيس ضيفة على برنامج “صباح السعودية” خلال احتفاء التلفزيون السعودي باليوم الوطني للإمارات، بعد أن اختيرت لتمثيل الإمارات في هذا الحديث التلفزيوني، مؤكدة عمق علاقة الأخوة الكبيرة التي تجمع الشعبين السعودي والإماراتي، مبينة أن شعار الحفل “معًا أبدًا” دليل على ذلك.

ووصفت بلقيس خلال الحوار التلفزيوني الحفلة النسائية التي أحيتها في مدينة جدة قبل أيام قليلة بالعلامة الفارقة في كل شيء، لتوجه شكرها الخاص إلى هيئة الترفيه السعودية قائلة، إنها لا زالت تعيش هذا الحلم الذي لا تريده أن ينتهي، نظرًا للتفاعل الكبير للبنات الحاضرات للحفل، وهو ما أكد تعطش السعوديات لهذا النوع من الحفلات بدليل الحماسة، والإقبال الشديد على حفلتها، لتعود وتؤكد سعادتها بأن تكون أول مطربة عربية تعتلي المسارح، بعد انقطاع الحفلات النسائية في المملكة العربية السعودية.

وجاءت مبادرة القناة باستضافة الفنانة بلقيس، متزامنة مع تغييرات جديدة في القناة السعودية الرسمية إذ بثت أخيرًا للمرة الأولى منذ عقود أغاني للراحلة أم كلثوم.