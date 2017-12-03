بالفيديو .. عرض أزياء نادر في مدينة الرياض يثير جدلاً واسعًا

أشعل عرض أزياء نسائي، حضره جمهور مختلط من الجنسين، في مدينة الرياض، جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية، التي تشهد بالفعل انفتاحًا، لكنه مقيد بالقوانين، ما دفع السلطات لفتح تحقيق في الموضوع؛ لمعرفة المسؤولين عنه.

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل هستيري، عارضات يرتدين ملابس عصرية، من دون حجاب، ويعرضن ملابسهن على الجمهور، الذي يتابعهن من على منصة العرض.

وقالت تقارير محلية، إن العرض جرى، يوم الأربعاء الماضي، خلال افتتاح أكاديمية جديدة للتجميل، تابعة للقطاع الخاص.

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