ماجدة الرومي تحيي أول حفلين فنيين لها في السعودية

تستعد هيئة الترفيه السعودية والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، لتحديد موعد نهائي لحفلين فنيين تم الاتفاق على إقامتهما في مدينتي الرياض وجدة ضمن سلسلة نشاطات فنية وترفيهية تشهدها المملكة تحت شعار “شتانا ترفيه” الذي أطقته الهيئة مؤخراً.

وقالت الفنانة الرومي عبر حسابها الشخصي في موقع “تويتر” إن الحفلين سيقامان في نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي يومي 28 و29 منه، وسيكون الجمهور مقتصراً على النساء فقط.

لكن الفنانة الرومي عادت وحذفت التغريدة لاحقاً، فيما نقلت قناة “العربية” السعودية عن مصادر لم تسمها أن حذف التغريدة جاء لعدم الاتفاق النهائي على موعد الحفلين فقط.

وتستضيف المملكة حالياً عدة فنانين بينهم الموسيقار العالمي ياني الذي حضر إلى المملكة لإحياء أربع حفلات قبل أن يتم زيادتهما إلى ستة حفلات بسبب الطلب الكبير والشعبية التي يتمتع بها ياني في المملكة.

كما أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس حفلاً قبل يومين أمام جمهور نسائي، فيما تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفل فني يوم الأربعاء المقبل أمام جمهور نسائي أيضاً.