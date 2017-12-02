السعودية تسعى لفتح قنصليتين في النجف والبصرة وتتعهد بمنح تسهيلات للعراقيين  

أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لفتح قنصليتين لها في محافظة النجف وسط العراق وأخرى في محافظة البصرة، مشيرة إلى أنها وجهت سفارتها في بغداد لتسهيل منح تأشيرات الدخول للعراقـيِّين الراغبين في حج بيت الله الحرام.

وقال بيان للخارجية العراقية، يوم السبت، :”إن وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري استعرض مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات منتدى حوار المتوسط في روما، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين”.

وأكد الجعفري والجبير على “ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلاد، وأهمية الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة وتغليب لغة الحوار، لعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”، وفقًا للبيان العراقي.

وقال الجعفري: “إن العراق حقـق انتصارات كبيرة ضد عصابات داعش المتشددة ، ويتطلـع الآن لوقوف الدول الشقيقة والصديقة معه للمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقـية”.

ودعا الوزير العراقي إلى العمل “بين دول المنطقة كافة، للتوصل إلى حلول من شأنها حلحلة الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وبث روح السلم والأمن والتعاون.”

من جانبه، أكد عادل الجبير أن بلاده “جادة في المساهمة بإعادة بناء المدن العراقـية، وزيادة حجم الاستثمار، كما تسعى لفتح قنصليتين لها في النجف والبصرة”.

وأشار إلى أنـه “تم توجيه سفارة المملكة في بغداد لتسهيل منح تأشيرات الدخول، للعراقـيِّين الراغبين في حج بيت الله الحرام، وتسهيل الإجراءات في إطار تعزيز التعاون بين البلدين”.