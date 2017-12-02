السعودية تؤكد الوقوف مع الشعب اليمني في “انتفاضة صنعاء” ضد الحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، وقوفها إلى جانب الشعب اليمني فيما أسمته “انتفاضة صنعاء”، للحفاظ على أرضه وهويته.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان لها، “نقف مع الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته”.

وشاركت وزارة الخارجية السعودية على موقعها الرسمي برسم توضيحي “انفوجرافك”، حول أبرز ما جاء في بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد بيان التحالف أنه يراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء وكافة محافظات اليمن، التي تظهر وبجلاء الضغوط التي كانت تمارسها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، وسيطرتها بقوة السلاح على قرارات ومصير ومقدرات الشعب اليمني العزيز؛ ما أدى إلى انفجار الوضع بين طرفي الانقلاب.

وأوضح التحالف أنه يدرك أن الشرفاء من أبناء حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأبناء الشعب اليمني الأصيل الذين أجبرتهم الظروف للبقاء تحت سلطة الميليشيات الإيرانية الطائفية قد مروا بفترات عصيبة.

وأشار التحالف في البيان، ثقته بأن استعادة أبناء حزب المؤتمر الشعبي زمام المبادرة وانحيازهم لشعبهم اليمني وانتفاضته المباركة ستخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية الإرهابية، وعودة يمن الحكمة إلى محيطه الطبيعي العربي الخالص.

وجدد التحالف تأكيد وقوفه بكل قدراته في جميع المجالات مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.