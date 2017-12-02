السعوديون يحيون ذكرى اليوم الوطني للإمارات على طريقتهم (صور وفيديو)

احتفل السعوديون، اليوم السبت، بالذكرى الـ 46 لليوم الوطني الإماراتي بفعاليات رسمية وشعبية مختلفة، قال نشطاء إنها تعكس عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين الخليجيين.

وتوشحت كثير من مباني المملكة الحكومية والخاصة بالعلم الإماراتي، فيما رفعه بعض السعوديين فوق منازلهم كجزء من الاحتفال.

وشاركت شركة الاتصالات السعودية بالاحتفال عبر تغيير اسم شبكتها ليصبح باسم البلدين معًا “السعودية والإمارات”.

وفي العالم الافتراضي، تصدر الوسم “#اليوم_الوطني_46_للإمارات” ترند موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، طوال ساعات اليوم السبت، مع حرص غالبية السعوديين على المشاركة في الاحتفال بالتغريد والصور والفيديوهات.

وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، منصات للسعوديين بنخبهم الثقافية والدينية لمشاركة الإماراتيين احتفالهم بالعيد الوطني.

وقال الكابتن طيار السعودي، سليمان الصالح،‏ في مشاركته بالاحتفال عبر الوسم “#اليوم_الوطني_46_للإمارات” “كل عام وأهلنا وإخواننا بالإمارات بخير”.

ونشر حساب “مطارات الرياض‏” صورًا لمشاركة مطار الملك خالد في الاحتفال الإماراتي قائلًا: “#مطار_الملك_خالد يتوشَّح ألوان العلم الإماراتي في كل أرجائه احتفاءً بـ #اليوم_الوطني_46_للإمارات، وسط مشاركة كبيرة من المسافرين والعاملين بالمطار “.

كما تداول المغردون السعوديون صورًا للمبنى المميز والشاهق لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، متوشحًا بألوان العلم الإماراتي.

وشارك عدد كبير من المغردين السعوديين الاحتفال بيوم الإمارات الوطني بوسم التهنئة الخاص بهم وهو “#عسى_أعوامك_مديدة_يالإمارات”، حيث شهد تفاعلًا لافتًا هو الآخر.

وقال الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، الأمير منصور بن سعد آل سعود، في تغريدته ” كل عام والإمارات وشعبها الشقيق الوفي الأبي الحبيب بخير ‏#عسى_أعوامك_مديدة_يالإمارات وَيَا أهلها”.

وكتبت المغردة السعودية فاطمه الهاجري‏ في تهنئتها: “نفخر بوجود دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة عز وسند ومراجل.. وفي عيدها الـ46 نسأل المولى أن يديم على الإمارات الشقيقة نعمة الأمن والأمان والنماء والرخاء”.

واختار الباحث الأمني السعودي، الدكتور محمد الهدلاء، الحديث في يوم الإمارات الوطني عن مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقال: “كلما ذكر اسمه استحضر معه كل قيم الخير والفضيلة ومعاني الرجولة والشرف، وأولها الحكمة والحنكة وبعد النظر.. رحم الله الشيخ زايد بواسع رحمته، وبارك في خَلَفه وخليفته، وحفظ الله الإمارات وأهلها”.

وتقيم البلاد في إماراتها السبع احتفالات شعبية واسعة بمناسبة مرور 46 عامًا على قيام دولة الاتحاد، حيث أنيرت المباني بألوان العلم الإماراتي وأطلقت الألعاب النارية ومواكب السيارات في أرجاء الدولة.

كما احتفى محرك البحث الإلكتروني “غوغل ” بالمناسبة على طريقته من خلال رسم في الصفحة الرئيسية يرمز للمناسبة التي تصادف الثاني من ديسمبر / كانون الأول من كل عام.

وتضمن الرسم ألوان العلم الإماراتي كخلفية يتوسطها طفل وطفلة يرتديان الزي الإماراتي على جانبيهما صقر وغزال المها العربي.