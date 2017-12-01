المنتدى المتوسطي.. مواجهة بين الجبير وظريف تنتهي بفضح الممارسات الإيرانية في المنطقة

المصدر: أ.ف.ب

فضح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ممارسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة في منتدى حوار المتوسط المنعقد في روما.

وقال وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أمام المنتدى الذي ينعقد حول إنشاء “أجندة إيجابية” في منطقة المتوسط ويستمر لثلاثة أيام “لقد أفلتوا بجرائمهم في منطقتنا والعالم”.

وأضاف الجبير إنه من السهل رؤية “التأثير السلبي” لإيران في كل المنطقة.

وقال الجبير “منذ عام 1979 إيران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم”.

وأضاف أن طهران “تأوي وتسهل حركة الإرهابيين”، و”قانت بتأسيس حزب الله في لبنان وتستخدمه لتبييض الأموال وتهريب المخدرات”.

وتابع أن إيران “رفضت كل جهد لوقف إطلاق النار في سوريا، وفي لبنان”.

ووجه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، اتهامات عادة ما يكررها للسعودية، وقال “نحن نؤمن بأن كل البلدان تحتاج أن تعيش معا، وأن تعمل معا، لكن بعض الناس يحاولون استبعادنا”.

واحتج الجبير بالقول بأنه ليست السعودية من تكافح من أجل كسب الأصدقاء والحلفاء في المنطقة وما بعدها، وأنه على إيران أن تقوم ببعض المراجعة لضميرها.

وتساءل “لدينا علاقات طيبة مع كل بلد في العالم تقريبا باستثناء إيران وكوريا الشمالية. من هم أصدقاء إيران ما عدا (الرئيس السوري بشار) الأسد وكوريا الشمالية؟”.

ووصل الأمر إلى وزير الخارجية الروسي الذي تدخل قائلا “أثرنا موضوع الاختلافات بين السعودية وايران مرات عديدة، يجب عليهما البدء بالحوار. هذا مؤسف حقا”.