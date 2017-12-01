تصادم قارب صيد مع قاطرة لأرامكو شرق السعودية

تصادم قارب صيد مع قاطرة بحرية تابعة لشركة “أرامكو” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، قبالة سواحل الخفجي، شمال شرق المملكة، الجمعة، ما أسفر عن فقدان بحار هندي، ونجاة أربعة آخرين بعد سقوطهم في عرض البحر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية (لم تذكر اسمه)، أنه ورد بلاغ لقطاع حرس الحدود بالخفجي، “يفيد بوقوع حادث تصادم قارب صيد مع قاطرة تابعة لشركة أرامكو بالقرب من حقل منيفة بالخفجي”.

وبيّن المتحدث أنه “نتج عن الحادث سقوط 5 بحارة من الجنسية الهندية في عرض البحر (الخليج العربي)، نجا 4 منهم والتحقوا بقاربهم، ومازال الخامس مفقودًا”.

وأضاف المتحدث الإعلامي: “فور تلقي البلاغ، تم تسيير عدد من الدوريات البحرية والساحلية وفرق البحث والإنقاذ، والتنسيق مع طيران الأمن والجهات ذات العلاقة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي التابع للمنطقة الشرقية (DMRCC) وتسخير كافة الجهود والإمكانيات للبحث عن المفقود”.

وأشار إلى أن “البحث جارٍ عن المفقود، وعلى مدار الساعة، حتى يتم العثور عليه”.

ولم يذكر المتحدث المزيد من التفاصيل حول أسباب وقوع التصادم، والأضرار المادية الناتجة عنه.