الكشف عن ملابسات اختفاء سعودي والعثور على جثته في “حفرة” بمكة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، عن فك لغز اختفاء مواطن في ظروف غامضة وتغيبه عن ذويه في منطقة جعرانة شرق مكة.

وقال المتحدث الرسمي “إن شعبة التحريات بشرطة العاصمة المقدسة تمكّنت من إزاحة الغموض الذي صاحب اختفاء أحد المواطنين بعد تقدم ذويه ببلاغ عن تغيبه بشكل مفاجئ، حيث أسفرت الأعمال البحثية والمراقبة التي أُخضع لها عدد ممن دارت حولهم الشبهات بوجود معلومات لديهم حول مصيره، عن القبض على شخصين أحدهما سعودي الجنسية والآخر من جنسية أفريقية”.

وكشف أن المتهم الأول أقدم على قتل المواطن المجني عليه إثر مشاجرة بينهما، ومن ثم قام بالتخلص من جثته بمساعدة الأفريقي، وذلك بإلقاء جثته في حفرة بعيدًا عن العمران، حيث دلّ الشرطة على مكانها، وتم استكمال الإجراءات القانونية، بحسب موقع “أخبار 24” المحلي.

وسبق أن تقدّمت عائلة الشاب المقتول ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب ابنها، وإثر تحريات وتتبع آخر اتصال مع القتيل، توصّلت الشرطة إلى جهاز الجوال الخاص بالمجني عليه في أحد محلات بيع الجوالات في مكة، وتم التعرف على هوية الشخص الذي قام ببيعه من خلال هويته الوطنية، حيث اتضح أنه سعودي أربعيني.