بالصور.. حريق يندلع بمبنى في الطائف السعودية بسبب “شاحن جوال”

تمكن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في غرفة بإحدى المباني في حي الشهداء الشمالية في مدينة الطائف، تسبب به شاحن جوال.

ودفع الحريق بفرق الإطفاء إلى إخلاء المبنى من سكانه البالغ عددهم 21 شخصًا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي إصابات، بحسب موقع “أخبار 24” المحلي.

وحذر الدفاع المدني إثر الحريق على صفحته الرسمية “تويتر”، من الشواحن رديئة الصنع: “من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب الشواحن رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق”.

من أجل سلامتكم؛ نرجو منكم تجنب الشواحن رديئة الصنع لما قد تسببه من أضرار، والحرص على اقتناء وسائل السلامة في منازلكم كمطفأة الحريق، وكاشف الدخان، وبطانية إطفاء الحريق. — الدفاع المدني (@SaudiDCD) December 1, 2017

كما نشر عدة صور خلال إخلاء رجال الدفاع المدني للسكان من المبنى المحترق، حيث ظهر بينهم أطفال.

ووجه سعوديون اللوم لوزارة التجارة ومصلحة الجمارك، لاستيرادها بضائع “رديئة” بحسب وصفهم، وعدم مراقبة الأجهزة التي تدخل المملكة.

كما قال سعوديون إن سبب الحريق، بحسب ما يظهر بإحدى الصور، يعود إلى التحميل الزائد على المقبس الكهربائي وليس بسبب شاحن الجوال تحديدًا.