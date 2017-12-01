بالفيديو والصور.. مداهمة أوكار “رذيلة” بالسعودية وضبط خمور ومسروقات

وثّق مقطع فيديو رصدته “عين اليوم” المحلية ونقلته وسائل إعلام في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، اقتحام أفراد الأمن لعدد من الأوكار لمخالفي الإقامة.

وأطاح رجال الأمن خلال حملة “وطن بلا مخالف” بعدد من ممارسي الرذيلة وشاربي الخمور بالعاصمة الرياض، والمتورطين في إدارة النشاطين وزبائنهم.

وفي الفيديو، ظهر رجال الأمن وهم يقتحمون عددًا من المنازل حوّلها مخالفون إلى أوكار للرذيلة، وتمكنت الحملة التي استمرت 6 ساعات، من القبض على عدد من الرجال والنساء المتورطين في هذه الأنشطة، كما عثرت على مصوغات ذهبية يشتبه أنها مسروقة.

كما تمكنت الحملة من القبض على مواطن حوّل شقته لمقر لشرب الخمور، إضافة إلى ضبطها عمالة وافدة غير نظامية داخل أحد المنازل.