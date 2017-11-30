الجيش السعودي يدمر صاروخ “سكود” استهدف خميس مشيط انطلاقًا من اليمن

أفادت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي في المملكة، تمكّنت من تدمير صاروخ “سكود” استهدف خميس مشيط، انطلاقًا من الأراضي اليمنية.

وقالت صحيفة سبق إن القوات “أفشلت قبل قليل محاولة استهداف الحوثيين لمنطقة عسير، وذلك بتدميرها صاروخًا من نوع سكود تم تفجيره في سماء خميس مشيط”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الحوثيون، “إجراء تجربة ناجحة لصاروخ باليستي متوسط المدى على هدف عسكري في السعودية”

وقال مصدر في القوة الصاروخية التابعة لقوات صالح والحوثيين، في تصريح نشرته وكالة الأنباء التابعة لهم، دون ذكر اسمه، “إن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه العسكري في السعودية بدقة”.

ولم يصدر التحالف العربي تعليق رسمي حول الحادثة حتى الساعة 18.30 بتوقيت غرينتش.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً نحو العاصمة السعودية الرياض، وتم تدميره من قبل الدفاعات السعودية قبل وصوله إلى هدفه.