“العمل” السعودية تعلن بدء توطين قطاع الذهب دون “مهلة” أو “استثناء” الأحد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خالد أبا الخيل، اليوم الخميس، في مداخلة هاتفية في برنامج “المرصد” على القناة الاقتصادية، تطبيق قرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات ابتداءً من يوم الأحد.

وأوضح أبا الخيل، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء قبل سنوات سيتم البدء فيه الأحد المقبل، ولن يكون هناك أي مهلة أو استثناء، مؤكدًا أن السعوديين قادرون على تسلم زمام هذا القطاع.

وأضاف أن فرق التفتيش ستبدأ اعتبارًا من الأحد بتنفيذ القرار، وأن عددًا من الجهات الحكومية ستتعاون مع الوزارة في التفتيش بحسب اختصاصاتها.