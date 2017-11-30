صحيفة سعودية: إصابة 3 أشخاص إثر انفجار قنبلة داخل منزل في مدينة جدة

قالت صحيفة “عاجل” السعودية إن 3 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا إثر انفجار قنبلة يوم الأربعاء داخل منزلهم، جنوب مدينة جدة السعودية، في حين فتحت الأجهزة الأمنية السعودية تحقيقًا بالحادث.

و‏تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبد العزيز، ووصفت المصادر الطبية الإصابات بأنها خطيرة، وقالت إنه تم بتر يد أحد المصابين بسبب شدة الانفجار.

‏ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الانفجار وقع داخل منزل مساء الأربعاء، حيث تبين أنه “ناتج عن قنبلة ‏كانت بحوزة أحد المواطنين العاملين في القطاعات الأمنية في الحد الجنوبي.

‏ولم تكشف المصادر عن سبب وجود القنبلة بحوزة المواطن،‏ وأشارت إلى أن التحقيقات ستجري معه ‏بعد استقرار حالته الصحية.