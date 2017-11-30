صحيفة سعودية: إصابة 3 أشخاص إثر انفجار قنبلة داخل منزل في مدينة جدة

قالت صحيفة “عاجل” السعودية إن 3 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا إثر انفجار قنبلة يوم الأربعاء داخل منزلهم، جنوب مدينة جدة السعودية، في حين فتحت الأجهزة الأمنية السعودية تحقيقًا بالحادث.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبد العزيز، ووصفت المصادر الطبية الإصابات بأنها خطيرة، وقالت إنه تم بتر يد أحد المصابين بسبب شدة الانفجار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الانفجار وقع داخل منزل مساء الأربعاء، حيث تبين أنه “ناتج عن قنبلة كانت بحوزة أحد المواطنين العاملين في القطاعات الأمنية في الحد الجنوبي.
ولم تكشف المصادر عن سبب وجود القنبلة بحوزة المواطن، وأشارت إلى أن التحقيقات ستجري معه بعد استقرار حالته الصحية.