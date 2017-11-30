قضية الفساد بالسعودية.. تسويات “مليارية” وترقب خروج شخصيات وازنة

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ملف المحتجزين بشبهة الفساد العام سيشهد حراكًا خلال اليومين المقبلين، قد يقود للإفراج عن شخصيات مهمة.

وقال مسؤول سعودي لوكالة “بلومبيرغ”، الأربعاء، إن “ما لا يقل عن 3 شخصيات سعودية بارزة أكملت ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم”.

وأضاف المسؤول أن “النائب العام قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد، وسيوجه اتهامات لما لا يقل عن 5 محتجزين”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأربعاء، أن مسؤولاً أمريكياً يتابع ملف الفساد بالسعودية أكد إطلاق سراح مسؤول سعودي كبير دون تسميته، أول أمس الثلاثاء، في إشارة على ما يبدو للأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق.

ونسبت الصحيفة للمسؤول الأمريكي قوله إنه “تم فك تجميد نحو 600 حساب بنكي خاص بأفراد أسر بعض المحتجزين”.

وكانت حسابات سعودية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت قبل أيام أنباء الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق.

ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد رسمي للخبر، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن مغادرة الأمير متعب لفندق “الريتز كارلتون”، حيث يتم احتجاز الموقوفين في حملة الفساد بالسعودية، إلى منزله، إذ تم تأكيد خبر استقباله بعض المهنئين والضيوف، في قصره بالعاصمة الرياض.

وبحسب الأنباء المتداولة “جاء إطلاق سراح وزير الحرس الوطني السابق، ضمن صفقات التسوية التي كشف عنها أخيرًا، والتي تتضمن تنازل الموقوفين عن بعض ممتلكاتهم، وإرجاعها لخزينة الدولة مقابل الإفراج عنهم”.

وتتمتع اللجنة المشرفة على حملة مكافحة الفساد في السعودية بصلاحية عقد تسويات مع المتهمين، إذ يمنحها القانون “حق المرونة” في التعاطي الايجابي مع المتعاونين معها من الموقوفين في قضايا فساد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نشرت أخيرًا، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأضاف، أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيرًا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.