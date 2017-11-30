عضو في “الشورى السعودي” يطالب بتعيين قاضيات

طالب عضو في مجلس الشورى السعودي تعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية، مبينًا أن نسبة العنصر النسائي في الوظائف الإدارية ومعاوني القضاة حوالي 3 % فقط، فيما تبلغ نسبة العنصر النسائي في وظائف القضاة “صفراً”.

ونقلت صحيفة “الحياة” عن عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، أن عدد الوظائف الشاغرة، بحسب تقرير ديوان المظالم، يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35 % من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.

وقال آل فاضل خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام 1437-1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى،إن تلك النسب لا تنسجم مع رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها تمكين المرأة، واستثمار طاقاتها”.

واستشهد آل فاضل بتصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مقابلة مع الكاتب توماس فريدمان نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” تحدث فيها عن أول قاضية في الإسلام عينها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعلها تفصل في المنازعات التجارية والمالية، وكانت بمثابة قاضي محكمة تجارية حالياً.

وقال “اليوم لدينا كفاءات شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، واقترح على اللجنة أن تعدل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائياً وإدارياً”.