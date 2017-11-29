تيريزا ماي تلتقي الملك سلمان في الرياض حاملة “رسالة” بشأن اليمن

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض، مساء الأربعاء، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وعقد الطرفان جلسة مباحثات بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت ماي قالت في حديث إلى “بي بي سي” خلال زيارتها المفاجئة إلى بغداد قبل انتقالها إلى الرياض: “أنا قلقة جدًا بشأن الأزمة الإنسانية التي تضرب اليمن”.

وأضافت ماي: “لذلك فإن الرسالة التي سأحملها هذا المساء إلى السعودية تفيد بأننا نريد فتح مرفأ الحديدة أمام العمليات الإنسانية والتجارية.. هذا الأمر مهم”، بحسب “أ.ف.ب”.

وبعيد إطلاق الحوثيين صاروخًا باتجاه الرياض، فرض التحالف حصارًا كاملًا على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

لكن التحالف عاد وسمح بوصول مساعدات إلى صنعاء وإلى مرفأ يمني على البحر الأحمر.