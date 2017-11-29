السعودية.. الأمير عبدالله بن بندر يزور طالبات “القنفذة” بعد شجاعة إحداهن (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو التقطت، أمس الثلاثاء، جولة لنائب أمير منطقة مكة المكرمة بالسعودية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في بضع محافظات تابعة للمنطقة، ووقوفه على طلبات “الكلية الجامعية” للطالبات في القنفذة.

ورصد المقطع، استغلال إحدى طالبات “الكلية الجامعية” لزيارة نائب الأمير لمستشفى في القنفذة، واستوقفته لتروي له معاناتهن مع مبنى الكلية، وخصوصًا الحمامات، قائلة: “ما تندخل .. والسكن مدرسة محولة لمبنى جامعي، وفي وقت الأمطار تزداد الحالة سوءًا”.

وشكت الطالبة في المستشفى لنائب الأمير وضع الطالبات مع المبنى، إذ وعدها آنذاك بالاطلاع عن قرب على المشكلة؛ في الوقت الذي طلب فيه منها أن تكون “ألفاظها محترمة” أثناء حديثها.

طالبة كلية في محافظة #القنفذة عن مليون شنب نقلت للأمير #عبدالله_بن_بندر مالم يستطيع نقله مسؤولو المحافظة من معاناة الطالبات..

المحافظة لن تنهض إلا بشبابها الغيورين وليس الملمعين المطبلين pic.twitter.com/TmBmNC8Zrq — عوض الزبيدي???????????????? (@AALZBADI) November 28, 2017

وظهر نائب الأمير لاحقًا وهو يتوجه لـ”الكلية الجامعية” بالفعل، إذ سُمع صوت إحدى الطالبات وهي تناديه “تكفا تكفا تعال”، فتوقف ورد على الطالبات “أنا لقيت إحدى الأخوات بالمستشفى بالصدفة وبلغتني، وأنا جيت هنا أحل أموركن إن شاء الله”.

واعتذر نائب الأمير عن الدخول، بسبب وجود طالبات في الداخل: “حنسوي ترتيب لان فيه اخوات داخل مانقدر ندخل عليكم”.

زيارة الأمير عبدالله بن بندر جامعة البنات في محافظة القنفذة pic.twitter.com/wj81YG5dEq — مريم العامري أم صفية (@geLHFF7DOoRPNZL) November 28, 2017

ورصد متابعون عبر موقع التواصل “تويتر” جولات نائب الأمير من خلال هاشتاغ #جولات_عبدالله_بن_بندر، إذ أشادوا بجولته التي رأوا فيها “تواضعًا” من قبله ومسؤولية تهدف للاطلاع على أوضاع المناطق بنفسه.

وتناول مغردون أبرز ما جاء في جولة عبدالله بن بندر، إذ ذكروا أن أثر جولته في العرضيات كان إيجابيًا، بعد تعهده بافتتاح جامعة فيها العام المقبل (انتظرها الأهالي على مدار سنوات) كما أعلن أنه سيحث وزارة النقل على تعجيل ازدواج طريق العرضيات، بعد شكوى الأهالي من كثرة الحوادث على الطرقات، إضافة إلى وعوده بدعم المستشفيات عن طريق وزارة الصحة، وبناء خزانات مياه للأهالي.

فيما دافع آخرون عن موقف الفتاة، التي استوقفت نائب الأمير، واعتبروه موقفًا شجاعًا؛ كشفت فيه عن سلبيات ومعاناة الطالبات في الجامعة.

يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، انطلق يوم الاثنين، ببضع جولات على محافظات المنطقة، وبدأ بتفقد الجموم وبحرة ثم القنفذة والعرضيات؛ للاطلاع على مطالب سكان هذه المحافظات، والتواصل مباشرة بين المسؤولين والأهالي.