أحدهم قُتل والآخر لاجئ.. قطر تروج لإظهار أبناء الملك الراحل عبدالله معارضين لبلادهم

بدأت وسائل إعلام قطرية وحسابات وهمية تدعم سياسة الدوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ترويجية جديدة تستهدف إظهار أبناء العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز معارضين لبلادهم.

ويروج الإعلام القطري منذ يومين، لفرار الأمير عبدالعزيز بن عبدالله من الرياض ولجوئه إلى فرنسا، فيما ذهبت الدوحة لأبعد من ذلك يوم الثلاثاء عندما روجت حسابات وهمية تابعة لها على مواقع التواصل لمقتل الأمير متعب بن عبدالله.

وقال موقع “عربي21” الذي يعد أحد المنصات الإخبارية المتعددة التي تمولها قطر، إنه علم من مصادر خاصة لم يسمها، أن الأمير عبدالعزيز بن عبدالله موجود في باريس حيث منح حق اللجوء هناك.

وسبق أن أثيرت مثل تلك الادعاءات أكثر من مرة منذ قيام لجنة عليا لمكافحة الفساد بتوقيف اثنين من أبناء الملك الراحل عبدالله ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد شملت أمراء آخرين ووزراء ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال تقدر بمليارات الدولارات.

وأفرجت اللجنة التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، عن الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، بعد أن تم توقيفه مع شقيقه الأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض السابق، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشككت حسابات وهمية في موقع “تويتر” بأنباء الإفراج عن الأمير وزعمت أنه قتل تحت التعذيب في فندق الريتز كارلتون في الرياض، والذي اختير كمكان لاحتجاز أكثر من 200 شخص متهم بالفساد وجميعهم من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين ومسؤولين رفيعي المستوى ورجال أعمال.

ولا تصدر اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أي تفاصيل عن عملها، لا سيما أسماء الموقوفين، إذ تحظر القوانين المحلية ذلك كونه يعتبر تشهيرًا بهم مالم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية. فيما بقيت عائلات الموقوفين والمقربين منهم، هي المصدر الوحيد لأخبار احتجازهم والإفراج عنهم.

وساعد ذلك في انتشار الشائعات حول أكبر حملة لمكافحة الفساد في تاريخ المملكة، وهو ما سهل مهمة القائمين على الحملة القطرية التي تعتمد على وسائل إعلام كثيرة تمولها قطر وتشمل محطات تلفزة وإذاعات ومواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السعودية قد سمحت لمراسلة صحفية أجنبية بدخول فندق الريتز كارلتون والحديث مع الموقوفين قبل أن تخرج بمعلومات تفيد بأنهم يخضعون للتحقيق وبجانب كل منهم محاميه الخاص، دون أن تشير لأي نوع من التعذيب.

والحديث عن خلافات بين العائلة الحاكمة للسعودية يتكرر كثيرًا بين فترة وأخرى رغم اتضاح عدم مصداقيته في كل مرة، وتجنبت المملكة التعليق على تلك الأنباء على الدوام، فيما كانت المناسبات الرسمية والعائلية التي يظهر فيها أبناء الأسرة خير دليل على تماسكهم من خلال التزامهم بعادات احترام فارق السن بغض النظر عن المناصب.

وكانت آخر حملة للترويج لوجود صراع بين أفراد الأسرة يدور حول تنافس أحفاد الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على تولي المناصب في البلاد التي بقي فيها عدد قليل من أبناء الملك المؤسس على قيد الحياة، وبينهم الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز.

وخبا الحديث عن تلك الشائعات بعد أن عين الملك سلمان عشرات الأحفاد في مناصب مختلفة تاركاً أشقاءه الموجودين على قيد الحياة من دون مناصب، دون وجود أي مؤشر لخلاف أو انتقاد لتلك القرارات.

وتستند الحملة القطرية الجديدة ضد السعودية إلى قوة وسائل الإعلام التي تنفق عليها مليارات الدولارات، وإلى التغييرات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والخطوات الجريئة التي يقودها ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان.