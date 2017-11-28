توثيق لحظة القبض على متهم بإطلاق نار بالسعودية وبحوزته مسدس ومخدرات

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب المخالفين “وطن بلا مخالف” في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، من القبض على أحد المطلوبين في قضية إطلاق نار في العاصمة الرياض.

ووثق فيديو من حساب “طرق الرياض” عبر “سناب شات”، وهو أحد المشاركين في توثيق حملات “وطن بلا مخالف”، لحظة محاصرة القوات الأمنية للمشتبه به والقبض عليه في حي الجرادية، كما تم ضبط مسدس وحبوب “كابتاغون” مخدرة، إضافة إلى مبالغ مالية.

يذكر أن حملة “وطن بلا مخالف” أسفرت خلال 12 يومًا، عن ضبط أكثر من 82 ألفًا في معظم مناطق المملكة، و1074 منهم حاولوا التسلل عبر الحدود، وفق موقع “أخبار 24”.